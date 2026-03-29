كامل الوزير: الموانئ سيادة ومرفق استراتيجي لا يمكن نبيعه

جدد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، نفيه للمزاعم المتداولة بشأن بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية، مشددًا على أن مصر لم ولن تبيع موانئها أو الأرصفة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت: «مصر لها نظام فريد والحكومة تعلم أن المصريين يحبون أصولهم وموانئهم، وتلك الموانئ سيادة ومرفق استراتيجي لا يمكن نبيعه».

ونوه أن مصر كانت تمتلك قبل توليه المسئولية 37 كم أرصفة، بأعماق ما بين 8 إلى 10 أمتار، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت في زيادة أطوال الأرصفة إلى 100 كم، وبأعماق لا تقل عن 18 مترًا.

وأشار إلى حرص الوزارة على إقامة حواجز أمواج لتأمين حوض الميناء من التيارات الهوائية والمائية، ولضمان عمل الميناء طوال العام.

وأشاد وزير النقل بما حققه ميناء السخنة من أنجاز عالمي، بعدما حاز على جائزة باعتباره أول ميناء في العالم محفور في اليابسة بعمق 18 مترًا.

وذكر أن الوزارة استعانت في البداية بمكتب استشاري أوروبي عالمي لتطوير الموانئ، والذي أشار إلى أن الموانئ المصرية أصبحت «جثة هامدة» لا تحتاج إلى تطوير.

ولفت إلى أن الوزارة قررت وضع خطة لتطوير الموانئ، ثم تفاجأت بعرض من نفس المكتب الاستشاري للشراكة في إدارة وتشغيل الموانئ المصرية، مؤكدًا أن تلك الشراكة تضمن جودة التشغيل وتدفق البضاعة.