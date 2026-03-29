مباحث الفيوم تكشف لغز اختطاف طفل في إطسا

تمكنت قوات الشرطة من كشف لغز اختطاف طفل يدعى "محمد، 7 سنوات"، وإعادته سالماً إلى أسرته، بعد جهود تحريات مكثفة قادتها إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن.

وأوضحت التحريات، أن الواقعة كانت الأسبوع الماضي، وبدأت عندما توجه "هيثم.ي"، إلى مأمور مركز شرطة إطسا لتقديم بلاغ بفقدان ابنه الصغير.

ووجه اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، واللواء محمد العربي، مدير إدارة البحث الجنائي، فور تلقي البلاغ، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لفك لغز اختفاء الطفل.

ووضعت إدارة البحث الجنائي، خطة بحث دقيقة أشرف عليها العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية، شملت فحص كاميرات المراقبة المنتشرة في شوارع القرية والتحري بين المقيمين من العائلة ومن لهم خلافات سابقة مع أسرة الطفل.

وأكدت التحريات، أن من خطف الطفل هي زوجة عمه، التي اعترفت بأنها استدرجت الطفل بحجة الذهاب في نزهة إلى الإسكندرية، وقامت بإخفائه لدى شقيقتها انتقامًا من والدته على خلاف قديم حول وفاة ابنها قبل ثلاث سنوات.

فيما نجح فريق البحث الجنائي في استعادة الطفل "محمد"، وإعادته إلى أسرته، كما اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية ضد المتهمة تمهيدًا لمحاكمتها.