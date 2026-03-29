وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 203 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 203 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 203 طائرات مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم اعتراض الطائرات المسيرة فوق "مناطق بيلجورود، وبريانسك، وفولجوجراد، وفورونيج، وكالوجا، وكورسك، ولينينغراد، ونوفجورود، وأوريول، وبينزا، وبسكوف، وروستوف، وسامارا، وساراتوف، وسمولينسك، وتفير، وتولا، ومنطقة موسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وفوق البحر الأسود".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.