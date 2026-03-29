وزارة الصحة بغزة تحذر من خروج المستشفيات عن الخدمة جراء توقف مولدات الكهرباء

في ظل شح زيوت تشغيل المولدات وقطع الغيار اللازمة لصيانتها..

حذرت وزارة الصحة بقطاع غزة من خطر توقف المستشفيات عن العمل نتيجة نقص زيوت تشغيل المولدات الكهربائية وقطع الغيار، في ظل تدهور القطاع الصحي عقب حرب إبادة إسرائيلية استمرت عامين وأدت إلى انهيار المنظومة الصحية.

ويعتمد القطاع الصحي على مولدات كهربائية في تشغيل المرافق الطبية، بعد تضرر شبكات الكهرباء، في وقت تقول فيه الوزارة إن إمدادات الوقود وقطع الغيار تواجه قيودا في الوصول عبر المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل.

وقال مدير عام الهندسة والصيانة في المستشفيات مازن العرايشي، خلال مؤتمر صحفي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، إن "المنظومة الصحية تواجه تحديات غير مسبوقة، في ظل ضغط كبير على المرافق الطبية وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي، ما يجعل المولدات المصدر الأساسي لاستمرار الخدمات".

وأوضح أن نحو 90 مولدا كهربائيا خرجت عن الخدمة بشكل كامل، فيما تعمل 38 مولدا بكميات محدودة من الزيوت، بينما يحتاج 11 مولدا إلى قطع غيار وصيانة عاجلة.

وأضاف أن الاحتياج الشهري من زيوت التشغيل يُقدر بنحو 2500 وحدة، في ظل عجز كبير في الإمدادات.

وحذر العرايشي من أن استمرار هذا الوضع يهدد بتوقف تدريجي للمولدات التي تعمل فوق طاقتها منذ أكثر من عامين، ما ينذر بانعكاسات خطيرة على الخدمات الطبية الأساسية، بما فيها أقسام العناية المركزة وحضانات الأطفال وغسيل الكلى والتخزين الدوائي.

كما نبه إلى مخاطر تلف الأدوية واللقاحات وأكياس الدم نتيجة تعطل أنظمة التبريد، إضافة إلى احتمال تأجيل العمليات الجراحية واقتصارها على الحالات الطارئة، فضلا عن تعطل أجهزة التشخيص والعلاج.

وتواصل إسرائيل خروقاتها وانتهاكاتها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، حيث قتلت 702 فلسطينيا وأصابت 1913 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة.