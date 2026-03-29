فوز جمال الشاعر بجائزة عبد القادر حاتم للإعلام العربي

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، فوز الإعلامي جمال الشاعر بجائزة عبد القادر حاتم للإعلام العربي في دورتها الأولى.

وتحمل الجائزة اسم مؤسس ماسبيرو الدكتور عبد القادر حاتم، الذي يعد رائدا عظيما لا منافس له في صياغة إعلام الخدمة العامة وإطلاق عصر التليفزيون في العالم العربي.

وتولي عبد القادر حاتم منصب رئيس الوزراء بالإنابة في أثناء حرب أكتوبر، وكان له دور رئيسي في خطة الخداع الإستراتيجي أثناء حرب أكتوبر المجيدة، كما عمل وزيرا لأكثر من حقيبة ومستشارا للرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات.

ويعد الإعلامي جمال الشاعر، أول رئيس لقناة النيل الثقافية وأحد أشهر مقدمي البرامج التليفزيونية المصريين الذين أثرو الشاشة عبر مسيرة طويلة، وأداء متميز، كان ولا يزال حاضرا لدي ملايين المشاهدين.

ويجري تسليم جائزة عبد القادر حاتم للإعلام العلمي للدكتور جمال الشاعر السابعة مساء غد ــ الاثنين ــ في حفل الذكري الثانية والستين لإذاعة القرآن الكريم، والذي سيقام في مسرح التليفزيون بماسبيرو.