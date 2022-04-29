صحيفة أوكرانية تكشف النقاب عن خطة لإجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال

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أفادت صحيفة أوكرانية، نقلا عن مصدر في ديوان الرئاسة، أنه يجري إعداد خطة لإجلاء المدنيين من مصنع آزوفتسال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية اليوم الجمعة.

وذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" أن المحاولة الأولية التي جرت أمس الخميس لإجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال قد باءت بالفشل بسبب تعمد استهداف القوات الروسية لمستشفى عسكري هناك.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي بشأن خطة الإجلاء اليوم.

وتشير تقارير إلى أن هناك عدة مئات من المقاتلين الأوكرانيين، إلى جانب مدنيين، يتحصنون داخل مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الاستراتيجية، والتي تعرضت للتدمير بشكل كبير نتيجة الهجمات الروسية الشرسة.

ورفضت روسيا إنشاء ممر إنساني لإجلاء جميع المحاصرين في المصنع، مدعية بأنه يمكن للمدنيين المغادرة لكن القوات الأوكرانية لن تُمنح حرية الخروج.