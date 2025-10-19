صنداي تايمز: جنوب أفريقيا تستعد لتعيين أليستير رويتر سفيرا لدى أمريكا

ذكرت صحيفة صنداي تايمز نقلا عن مصادر لم تحددها أن أليستير رويتر، المستشار الخاص للرئيس سيريل رامافوسا للترويج للاستثمار، من المقرر أن يصبح السفير المقبل لجنوب أفريقيا لدى الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الجنوب أفريقية، فينسنت ماجوينيا، في اتصال مع وكالة بلومبرج اليوم الأحد إن رويتر كان جزءا رئيسيا من العلاقات الثنائية مع ممثلي التجارة الأمريكيين.

ورفض التعليق على تعيين السفير لدى أمريكا.

وكانت العلاقات بين بريتوريا وواشنطن قد توترت منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير. وطردت أمريكا السفير السابق إبراهيم راسول، بعد شهرين من تصريحات انتقد فيها ترامب.