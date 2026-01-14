مصرع سائق سقط من الطابق الثالث خلال الدلوف إلى شقته بالصف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقى سائق مصرعه بعدما اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث، أثناء محاولته تسلق الحائط المجاور لشقته عقب ضياع مفاتيحها، بمنطقة الصف في الجيزة.

وتلقى مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع شاب سقط خلال محاولته الدلوف إلى شقته، بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن سائق يبلغ من العمر 40 عامًا، أثناء محاولته الوصول إلى شقته عبر تسلّق الحائط بعد فقدان مفاتيحه، اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث، ليلقى مصرعه في الحال.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.