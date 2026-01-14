تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق أوبر حلوان وسرقة سيارته للغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة شقيقين المتهمين في قضية قتل سائق أوبر حلوان، وإلقاء جثمانه بمنطقة جبلية والاستيلاء على سيارته، لجلسة غدًا الخميس للاطلاع.

وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في اتهامهما بقتل المجني عليه وسرقة سيارته وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية بمدينة 15 مايو.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة تداول عدة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، تضمنت تغيب "سائق بإحدى شركات النقل الذكي" عقب استقلال آخر بصحبته من مدينة 15 مايو بالقاهرة لتوصيله إلى الإسكندرية.

وتبين من الفحص أنه بتاريخ 4 الجاري تبلغ لقسم شرطة حلوان بالقاهرة من "عامل مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو" بغياب شقيقه، عقب خروجه من مسكنه بتاريخ 30 مارس الماضي، إذ أمكن التوصل إلى أن المتغيب توجه إلى محافظة الإسكندرية صحبة "أحد الأشخاص له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بقيامه بإستدراج المتغيب للإسكندرية بالسيارة خاصته، إذ قام بالتعدى عليه مما أدى إلى وفاته بقصد سرقة السيارة، واستعان بشقيقه "تم ضبطه" للتخلص من جثمان المجنى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.