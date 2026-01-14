- ستارلينك تقدم خدمة مجانية للإنترنت في إيران عبر الأقمار الصناعية

لأول مرة منذ أيام، تمكن الإيرانيون من إجراء مكالمات دولية من هواتفهم المحمولة أمس الثلاثاء، إلا أن خدمات الرسائل النصية والإنترنت لم تستأنف بعد، في وقت بدأت فيه شركة ستارلينك توفير خدمة إنترنت مجانية في إيران عبر الأقمار الصناعية.

وأفاد عدد من سكان العاصمة طهران لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية بأنه على الرغم من تمكن الإيرانيين من إجراء المكالمات الدولية، إلا أنهم لم يتمكنوا من استقبال المكالمات من خارج البلاد.

وأضافوا أن الإنترنت لا يزال محظورا، مع إمكانية الوصول إلى بعض المواقع الإلكترونية المعتمدة من الحكومة.

وقالت شركة كلاود فلير، وهي مزود خدمة البنية التحتية للإنترنت، وإحدى الشركات التي تراقب حالة حركة الإنترنت في إيران، إن حجم البيانات لا يزال "بنسبة ضئيلة جدا من المستويات السابقة".

ويُظهر آخر تحديث لها، قبل حوالي ثلاث ساعات ونصف، استمرار انقطاع الخدمة على نطاق واسع.

وتشهد إيران انقطاعا للإنترنت منذ ليلة الخميس. ورصدت كلاود فلير فترات وجيزة من الاتصال بالإنترنت يوم الجمعة، لكنها لم تدم طويلا. وتشير منظمة "نت بلوكس"، وهي منظمة عالمية مستقلة لمراقبة الإنترنت، إلى أنه على الرغم من نجاح بعض المكالمات الهاتفية من إيران، إلا أنه "لا توجد طريقة آمنة للتواصل"، ولا يزال عامة الناس معزولين عن العالم الخارجي.

إلى ذلك، أعلن نشطاء اليوم الأربعاء أن شركة ستارلينك، المزودة لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، تُقدم الآن خدمة مجانية في إيران.

وصرح مهدي يحيى نجاد، وهو ناشط إيراني مقيم في لوس أنجلوس ساهم في إدخال أجهزة ستارلينك إلى إيران، لوكالة "أسوشيتد برس" بأن الخدمة المجانية قد بدأت.

كما أكد نشطاء آخرون في رسائل على الإنترنت أن الخدمة مجانية.

وتعد ستارلينك الوسيلة الوحيدة التي تُمكن الإيرانيين من التواصل مع العالم الخارجي منذ أن قطعت السلطات الإنترنت ليلة الخميس.



