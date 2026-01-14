ترامب: سندرس عدد قتلى الاحتجاجات قبل اتخاذ قرار بشأن إيران

• أكد الرئيس الأمريكي أن إدارته تتابع عن كثب تطورات الاحتجاجات في إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيجري اجتماعًا تقييمًا بخصوص عدد القتلى خلال الاحتجاجات في إيران قبل اتخاذ "قرار" بشأن التطورات هناك.

وأوضح ترامب، في تصريحات صحفية بمطار "بيز أندروز" خلال عودته إلى واشنطن من ديترويت، الثلاثاء، أن إدارته تتابع عن كثب تطورات الاحتجاجات في إيران، وتسعى بشكل خاص إلى التحقق من الأعداد الحقيقية للذين قتلوا خلال المظاهرات.

وذكر أنه سيحصل فور عودته إلى البيت الأبيض على إحاطة من المسؤولين المعنيين بهذا الملف، قائلًا: "سندرس بشكل شامل ما يجري في إيران، أشياء سيئة جدًا تحدث هناك حقًا، ولا تغيب إيران عن ذهني عندما أرى الوفيات التي تقع هناك. سنحصل على أرقام دقيقة بهذا الشأن".

وأشار ترامب إلى وجود تقارير إعلامية متباينة حول عدد القتلى، مضيفًا: “سنحصل على أرقام مؤكدة بشأن عمليات القتل التي وقعت خلال الاحتجاجات، ويبدو أن عدد القتلى كبير لكننا لا نعرف بعد بشكل قاطع. وبعد ذلك سيتعين علينا اتخاذ قرار".

ووجه الرئيس الأمريكي رسالة إلى الحكومة الإيرانية، قائلًا: “رسالتي هي: آمل ألا يقتلوا هؤلاء الناس. برأيي يعاملون المتظاهرين بشكل سيئ للغاية".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يتمنى رؤية ديمقراطية في إيران، قال ترامب: “من الناحية المثالية أود أن أرى ذلك، لكن ما نريده بالأساس هو ألا يقتل الناس، وأن يمنح هؤلاء الأشخاص بعض الحرية، فهؤلاء الناس يعيشون في جحيم منذ وقت طويل".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشال"، إلغاءه أي اجتماعات مع طهران، ووجه نداء للمتظاهرين الإيرانيين يحرضهم فيه على اقتحام مؤسسات الدولة، ويعدهم بالمساعدة.

وفي 28 ديسمبر الماضي، بدأ التجار في السوق الكبير بالعاصمة طهران احتجاجات على التراجع الحاد في قيمة الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية وتفاقم المشكلات الاقتصادية، وتمددت الاحتجاجات لاحقا إلى العديد من المدن.

وأقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحالة الاستياء الشعبي، مؤكدا أن الحكومة مسؤولة عن المشاكل الاقتصادية الراهنة، وحث المسؤولين على عدم إلقاء اللوم على جهات خارجية مثل الولايات المتحدة.

ولم تصدر السلطات الإيرانية بيانات رسمية بشأن أعداد القتلى أو الجرحى، غير أن وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية (هرانا- مقرها الولايات المتحدة) أفادت في تقرير نشرته الثلاثاء، بمقتل 2550 شخصًا، بينهم 147 من عناصر الأمن، كما أشارت إلى إصابة ألف و134 شخصا، واعتقال 18 ألفا و434 آخرين على خلفية الأحداث الجارية.



