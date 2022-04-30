يخضع عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي بعد انتهاء ‏مباراة سيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد في بطولة الدوري الممتاز، لتحديد موقفه من المشاركة بالتدريبات الجماعية مع الفريق في بداية التحضيرات لمباراة وفاق ‏سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

‏ وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي، أن حالة السولية مطمئنة إلى حد كبير ‏بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الخلفية خلال مباراة طلائع الجيش ولم يستطع استكمال ‏المباراة.‏

وقال رئيس الجهاز الطبي إن حالة السولية سيتم تقييهما بعد مباراة سيراميكا غدا لتحديد ‏فرصته في المشاركة في المران الجماعي، مشيرا إلى أن موقف اللاعب مطمئن بعد خضوعة لبرنامج ‏علاجي وتأهيلي.‏ وخاض عمرو السولية تدريبات منفردة اليوم اشتملت على الجري حول الملعب على هامش ‏مران الفريق وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، ضمن البرنامج الخاص به لتجهيزه للعودة...