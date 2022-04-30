يخضع عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي بعد انتهاء مباراة سيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد في بطولة الدوري الممتاز، لتحديد موقفه من المشاركة بالتدريبات الجماعية مع الفريق في بداية التحضيرات لمباراة وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي، أن حالة السولية مطمئنة إلى حد كبير بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الخلفية خلال مباراة طلائع الجيش ولم يستطع استكمال المباراة.
وقال رئيس الجهاز الطبي إن حالة السولية سيتم تقييهما بعد مباراة سيراميكا غدا لتحديد فرصته في المشاركة في المران الجماعي، مشيرا إلى أن موقف اللاعب مطمئن بعد خضوعة لبرنامج علاجي وتأهيلي. وخاض عمرو السولية تدريبات منفردة اليوم اشتملت على الجري حول الملعب على هامش مران الفريق وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، ضمن البرنامج الخاص به لتجهيزه للعودة...