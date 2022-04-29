رئيس وزراء اليونان: لدينا ما يكفي من مخزون الطاقة

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وجود احتياطي كافي للطاقة في بلاده، مع التشديد على توفير إمدادات الغاز لدول أوروبية بطريقة لا تنتهك العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.

وقال ميتسوتاكيس، في اجتماع لمجلس وزرائه اليوم الجمعة، حسب ما نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية، إن اليونان تساعد بالفعل جارتها بلغاريا، وذلك في ضوء قرار روسيا وقف إمدادات الغاز عن صوفيا، مشددا على أن بلاده تحولت بسرعة وبشكل منهجي للغاية إلى مركز للطاقة في المنطقة، ولكنها في الوقت نفسه بوابة استراتيجية لموارد الطاقة لجنوب شرق أوروبا ككل.

وأضاف رئيس وزراء اليونان، أنه من المقرر الإعلان قريبا عن برنامج الدعم الوطني الجديد للتعامل مع تداعيات الحرب ومشاكل الطاقة التي أحدثتها.

وتابع: "وفي ضوء القرارات الأوروبية، نقوم بتطوير وإطلاق إجراءاتنا الوطنية الخاصة كما فعلنا لعدة أشهر، ولا يزال يترأس دعم دخل الناس أولوياتنا".