أسبوع تصوير وينتهي محمد إمام من فيلم عمهم

يواصل النجم الشاب محمد إمام تصوير دوره في فيلم "عمهم" المقرر طرحه في دور العرض السينمائية بمصر والوطن العربي خلال موسم الصيف المقبل.

محمد إمام يقوم حاليًا بتصوير مجموعة من المشاهد في شوارع القاهرة، على أن ينتهي من تصوير العمل بالكامل خلال 7 أيام تصوير، ليتفرغ بعدها لعمليات المونتاج الخاصة بالفيلم.

فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته كل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتى، وأيتن عامر.

آخر أفلام محمد إمام كانت "لص بغداد" الذي شاركه في بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.