اجتماع فني بين ميكالي ولاعبي المنتخب الأولمبي على هامش معسكر الإسكندرية

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اجتمع البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، مع اللاعبين على هامش مران المنتخب في معسكره التحضيري لودية الكونغو المقررة غدا الأحد.

وطلب ميكالي من اللاعبين التركيز والالتزام في المرحلة المقبلة، من أجل الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا. وشدد على أن هذا الهدف لن يتحقق إلا بالجهد والعمل المتواصل.

وقال ميكالي للاعبين إن الجهاز الفني وكل منظومة العمل في منتخب مصر الأولمبي ستقاتل من أجل إسعاد الجماهير وحصد اللقب الأفريقي المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وشهد مران المنتخب حضور محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على المنتخب الأولمبي.

وأدى اللاعبون تدريبات متنوعة وقوية، بينما حرص ميكالي على تصحيح بعض الأمور الخططية للاعبين.

ويتأهل بطل كأس الأمم الإفريقية 2023 لمنتخبات تحت 23 عاما، ووصيفه وصاحب المركز الثالث مباشرة للأولمبياد، بينما سيلعب الرابع ضد منتخب آسيوي في ملحق لحجز التذكرة الرابعة.