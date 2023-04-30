نائبة محافظ أسوان تتابع أعمال تجهيز مستشفى دراو تمهيدا لتشغيله

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نائبته الدكتورة غادة أبو زيد بمتابعة أعمال تجهيز وفرش مستشفى دراو المركزي بطاقة 137 سريرًا، و13 عيادة خارجية لتقدم خدماتها لأكثر من 132 ألف نسمة.



ويأتي ذلك تمهيدًا لتشغيله تجريبيًا ضمن المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل بحضور مدير إدارة دراو الصحية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو.



وتفقدت الدكتورة غادة أبو زيد الأعمال الجارية بمستشفى كوم أمبو المركزي، والتي تتم على مرحلتين للمبنى القديم، والمبنى الجديد بطاقة 180 سريرًا في مختلف الخدمات العلاجية، بجانب 10 عيادات خارجية بما يساهم في خدمة أكثر من 416 ألف نسمة، موجهة إنذار شديد اللجهة للجهة المنفذة لنهو وتلافي كل الملاحظات.



ويأتي ذلك مع تذليل العقبات لنهو توصيل الكهرباء للمستشفى، حتى يتسنى تجهيزه بشكل كامل.



كما أجرت نائب المحافظ، المرور الميداني على الأعمال الجارية بمشروع رفع كفاءة الطريق الدائري "بلانة/ نصر النوبة/ كلابشة"، بطول 38 كم من إجمالى 50 كم، وبتكلفة 165.8 مليون جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.





