البرلمان الأوروبي يطلق حملة مؤثرة للتشجيع على التصويت في الانتخابات

مع اقتراب موعد إجراء انتخابات الاتحاد الأوروبي في يونيو المقبل، يحاول البرلمان الأوروبي تشجيع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم من خلال فيلم قصير مؤثر أطلقه اليوم الاثنين.

ويظهر الفيلم أشخاصا مسنين يسلطون الضوء على أهمية الديمقراطية في محادثات مع حفيد أو شخص آخر صغير السن.

وكان من بينهم امرأة فرنسية - 96 عاما، تسرد كيف قتلت القوات الألمانية الغازية والدتها خلال الحرب العالمية الثانية وأنها سقطت فوقها لتحميها.

وقالت المرأة إنها كانت في الثانية عشرة من عمرها في ذلك الوقت. وهناك راوى آخر وهو رجل هولندي قتل والده في معسكر اعتقال اوشفيتز النازي، وشهود معاصرون آخرون شهدوا حركات الاستقلال والديمقراطية في وسط وشرق أوروبا في العقود التي تلت ذلك.

ووفقا للبرلمان الأوروبي، يهدف الفيلم إلى تشجيع التفكير بشأن أهمية الديمقراطية والتصويت، حيث أعرب العديد من المشاركين في الفيديو عن أملهم في ممارسة حقهم في التصويت ربما لآخر مرة في حياتهم.

وقالت المرأة الفرنسية "إذا كان من الممكن أن أترك لكم رسالة قبل أن أرحل: عيشوا الديمقراطية". وقال أخرون "اعتنوا جيدا بالديمقراطية عندما أرحل".