المنتج محسن جابر يحتفل باختيار «تملى معاك» أغنية القرن الـ21

عبر المنتج محسن جابر عن سعادته باختيار 4 أغانى من إنتاجه في قائمة أفضل أغاني القرن الواحد والعشرين.

وكتب جابر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "الحمد لله وبتوفيق ربنا.. كان نصيبنا من الـ 50 أغنية للقرن 4 أغانى".

ونشر صورا لنجوم الغناء عمرو دياب وراغب علامة وسميرة سعيد ومصطفى قمر، وذلك إحتفالا بحصول مجموعة شركات "عالم الفن ومزيكا" على أفضل 4 أغنيات فى القرن من بين 50 أغنية، وذلك ضمن إحصاءات مجلة rolling stone الأمريكية المختصة بالموسيقى، وحصدت أغنية «تملي معاك» للهضبة عمرو دياب، بعد 24 عامًا من طرحها، على المركز الأول كأفضل أغنية في القرن الـ21 بمنطقة شمال افريقية ودول الخليج العربي، كما حصلت أغنية "نسينيى الدنيا" للنجم راغب علامة على المركز السابع، وأيضا حصدت أغنية "يوم ورا يوم" للنجمة سميرة سعيد المركز التاسع، وجاءت أغنية "منايا" لمصطفى قمر في المركز الواحد والثلاثون.

نشرت المجلة قائمة بالمطربين، التي أحتل فيها عمرو دياب المركز الأول بين 50 مطربا، وكتبت «rolling stone»: «يمكن القول إن المغني المصري عمرو دياب هو ملك موسيقى البوب العربية، وهو فنان أطلق باستمرار أغنية ناجحة تلو الأخرى طوال مسيرته المهنية الممتدة لعقود، "تملي معاك" هي أفضل أغنياته».

وأضافت :"يغني دياب على أنغام الجيتار، عن علاقة المليئة بالشوق ولا تزال أغنية "تمالي معاك" ، والتي تعني"دائمًا معك"، تتمتع بتأثير هائل- ليس فقط على الموسيقى العربية، بل عالميًا أيضًا. وتمت تغطية الأغنية منذ ذلك الحين أو ترجمتها إلى 15 لغة أخرى. كان من الممكن أيضًا إدراج العديد من أغاني دياب الأخرى في القرن الحادي والعشرين هنا، وذلك لشعبيتها الهائلة وتأثيرها الواسع، بما في ذلك "ولا على باله" ، و"أنا عايش"، ولكن هناك شيئًا فريدًا وعالميًا خاصًا بـ "تملي معاك".

أغنية «تملي معاك» من كلمات أحمد على موسى وألحان شريف تاج وتوزيع طارق مدكور.

يذكر أن اختيار نجوم القائمة والاغاني من قبل عدد كبير من نقاد الموسيقى بناء على الأصالة والتأثير وعمق الأعمال المقدمة ومدى التنوع الموسيقي، حيث جاءت الأغنية بالمركز الأول، بناءً على المشاهدات، والنجاحات التي حققتها الأغنية منذ طرحها، وهذا على المستوى المحلي والإقليمي.