رئيس جامعة عين شمس يجري جولة تفقدية بكلية الهندسة ويتابع إنشاء مدرجات حديثة

أجرى الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، جولة تفقدية في كلية الهندسة جامعة عين شمس، برفقة الدكتور عمرو عبد السلام شعت، عميد الكلية الدكتور محمد أحمد عبد العزيز، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب داخل معامل الكلية، لمتابعة أعمال إنشاء مدرجات دراسية حديثة وكذلك الإطلاع على أحدث التجهيزات المعملية والإمكانات البحثية والتكنولوجية بالكلية.

وخلال الجولة، استمع إلى شرح تفصيلي لأعمال تطوير المدرجات الدراسية وكذلك معامل الكلية الجاري تطويرها وطبيعة التجارب المعملية والأنشطة البحثية التي تُجرى داخل تلك المعامل، ودورها في تأهيل الطلاب وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيقات العملية، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية تطوير البنية التحتية للمدرجات والمعامل وتحديث الأجهزة بشكل مستمر، بما يسهم في دعم الابتكار وتشجيع الباحثين على إجراء أبحاث تطبيقية تخدم خطط التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بربط البحث العلمي بالصناعة وتعزيز الشراكات مع القطاعات الإنتاجية المختلفة.

كما أشاد بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه معامل الكلية، وبالجهود المبذولة من قبل إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس في الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، مؤكدًا استمرار دعم الجامعة لكل المبادرات التي تسهم في تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي.

وفي ختام الجولة، شدد على ضرورة الاستمرار في تطوير البرامج التعليمية وربطها بالتقنيات الحديثة، بما يعزز من تنافسية خريجي الكلية ويؤهلهم لمواكبة التطورات المتسارعة في مختلف المجالات الهندسية.

ومن جانبه، صرّح الدكتور عمرو عبد السلام شعت، عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس أن الكلية تسعى دائما لتطوير البنية الأساسية وتجهيزها بأحدث التقنيات في مختلف التخصصات الهندسية، بما يواكب المعايير الدولية في التعليم الهندسي.

وأضاف أن هذه الإمكانات تسهم في دعم العملية التعليمية والبحثية، وتمكين الطلاب والباحثين من تنفيذ مشروعات تطبيقية مبتكرة، إلى جانب تعزيز التعاون مع القطاع الصناعي وتقديم الاستشارات الفنية المتخصصة.