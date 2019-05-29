إسبانيا تعتبر الرد الروسي على تصريح القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني «مبالغ فيه»

اعتبرت وزارة الخارجية الإسبانية، الرد الروسي على تصريحات القائم بأعمال وزير الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني جوسيب بوريل بحق روسيا، بأنه "مبالغ فيه".

وقالت الخارجية" لقد فوجئنا برد روسيا، ونعتقد أنها بالغت في رد فعلها، بتفسيرها الأفكار الجيوسياسية العالمية التي طرحت من منظور أوروبي".

وكان القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني، قد صرح في وقت سابق، بأن روسيا هي "العدو القديم"، وأنها باتت تشكل تهديدا للعالم من جديد، معتبرا أن أوروبا بحاجة إلى توحيد قواتها أمام روسيا التي تهددها.

وقد استدعت وزارة الخارجية الروسية، سفير إسبانيا في موسكو، فالديرام باريخ، على خلفية تصريح معاد لروسيا، صدر عن القائم بأعمال وزير الخارجية الاسباني جوسيب بوريل.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الأربعاء، "أعربنا للجانب الاسباني عن أسفنا، للتصريحات غير الودية تجاه روسيا، والتي صدرت عن القائم بأعمال وزير الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي والتعاون الاسباني جوسيب بوريل في حديث لصحيفة (ال بوريوديكو).

وأشارت الخارجية إلى وجود تضارب في عبارات المسؤول الاسباني، مشددة على أنها تضر بالعلاقات الثنائية، كعلاقات شراكة ودية تخدم مصالح الجانبين.