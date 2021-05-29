ريهام عبد الغفور: لجأت لتقديم البرامج بسبب ضائقة مالية

قالت الفنانة ريهام عبد الغفور، إنها وجدت صعوبة في بداية مشوارها الفني، فهى كانت خجولة جدا، وتصاب بالتوتر أثناء تأديتها للأدوار.

وأضافت ريهام، خلال لقائها عبر فضائية «سي بي سي»، أنها استفادت خبرة كبيرة أثناء عملها مع فنانيين كبار، مثل الفنان يحيى الفخراني، في مسلسل «شيخ العرب همام».

وتحدثت الفنانة ريهام، عن مغامرتها في تقديم البرامج، وأكدت أنها قدمت برنامجين بعنوان «ريهام على النار»، و«تذكرتين سينما»، ولكن ليس حبا في مجال التقديم الإذاعي ولكن لمرورها بأزمة مالية.

وأوضحت ريهام عبد الغفور، أنها كانت تقدم البرامج من أجل توفير أموال فقط، ولكن لم تحب فكرة التقديم التلفزيوني أبدا؛ وذلك نظرا لطبيعة شخصيتها الخجولة.

وتابعت: «أكثر شيء كانت ولازالت تخشى منه هي الكاميرا، وتشعر بشيء من عدم الراحة عند النظر إليها، وقد اختارت التمثيل لأنه يعتمد في تأديته على تجاهل الفنان للكاميرا».

واختتمت: «إنها لا تحبذ القيام بأداء أدوار للسيرة الذاتية، ولكن إذا تحتم الأمر، فيمكنها القيام بشخصية الأميرة ديانا».