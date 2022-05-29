الصحة: مصر من الدول القليلة التي يوجد بها مسح سمعي لكل المواليد

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر من الدول القليلة التي يوجد بها مسح سمعي لكل المواليد المصريين وغير المصريين المولودين على الأراضي المصرية من الجنسيات الأخرى.

وأضاف عبدالغفار، في اتصال هاتفي لبرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، أن هناك أقل من 20 دولة تقدم المسح السمعي للمواليد كافة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يوجد مسح سمعي للمواليد في جميع الولايات، ولكن في 38 ولاية فقط.

وتابع أن مصر اتخذت خطوة جيدة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة"؛وهي تخصيص خانة المسح السمعي في شهادة الميلاد؛ بالإضافة إلى التطعيمات الإجابارية.

وأشار إلى وجود 3500 وحدة صحية على مستوى الجمهورية تقدم خدمة المسح السمعي للمواليد المصريين وغير المصريين من الجنسيات الأخرى.

وأوضح أنه في حالة اكتشاف ضعف السمع لدى المولود خلال أول 6 أشهر من عمره، وتم التدخل المناسب للتعامل مع هذا الضعف، على سن 5 سنوات يستطيع الطفل دخول مدرسة عادية، وبالتالي لا يحتاج دخول مدرسة ضعاف السمع أو لغة الإشارة.

وأكد أنه في حال وجود ضعف سمع لدى المولد تتحمل الدولة تكلفة العلاج من خلال التأمين الصحي، مضيفا: "أي طفل مصري يولد في مصر يكون له تأمين صحي".