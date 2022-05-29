استطلاعات رأي: تزايد شعبية رئيس الوزراء الياباني لتعهده بزيادة الإنفاق العسكري

أظهرت استطلاعات الرأي ارتفاع نسبة شعبية رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، لتعهده بزيادة الإنفاق العسكري.

وذكرت صحيفة ذا جابان تايمز اليابانية، على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أن نسبة التأييد لرئيس الوزراء الياباني ارتفعت "بنسبة كبيرة" داخل كل من الحزب الحاكم ومعسكرات المعارضة، نظرا لتعهده بزيادة ميزانية الدفاع اليابانية قبيل إجراء انتخابات مجلس الشيوخ الياباني خلال فصل الصيف.

وأشارت استطلاعات الرأي، التي أجرتها وسائل إعلام، إلى أن غالبية اليابانيين مستعدون لقبول زيادة الإنفاق العسكري، الأمر الذي يعكس بوضوح مخاوفهم بشأن البيئة الأمنية الإقليمية المحيطة ببلادهم عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

يذكر أن هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أفادت اليوم، بأنه من المرجح أن يحضر كيشيدا مؤتمرا حول أمن آسيا يُعقد الشهر المقبل في سنغافورة، حيث يلقي خطابًا رئيسيًا حول أمن آسيا والمحيط الهادئ.