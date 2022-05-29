التشيك تعتزم توريد المزيد من معدات التسلح إلى أوكرانيا

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تعتزم التشيك قريبا توريد دفعة أخرى من معدات التسلح بقيمة تعادل قيمتها ما يتراوح بين 24 و28 مليون يورو إلى أوكرانيا.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته وزيرة الدفاع التشيكية يانا شيرنوتشوفا في التلفزيون الرسمي اليوم الأحد.

وأكدت السياسية المحافظة أن " المهم هو أن تتم المساعدة بشكل مستمر" وأشارت إلى أن بلادها دعمت أوكرانيا بتوريدات أسلحة تجاوزت قيمتها 140 مليون يورو وذلك منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا قبل ما يزيد عن ثلاثة شهور.

واعترفت الوزيرة بأن هذه التوريدات تضمنت أيضا أسلحة ثقيلة لكنها لم تدل بمعلومات مفصلة عن نوع وكمية المساعدة العسكرية "لأسباب أمنية".

وأفادت تقارير إعلامية بأنه يُعْتَقَد أن توريدات الأسلحة التشيكية إلى أوكرانيا تضمنت دبابات طراز تي-72 وناقلات جند مدرعة طراز بي إم بي-1 ومدافع هاوتزر طراز دانا وربما أيضا مروحيات قتالية سوفيتية الصنع طراز ميل إم آي-24.

تجدر الإشارة إلى أن التشيك التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ عام 1999، تقع على مسافة أقل من 400 كيلومتر من أوكرانيا.