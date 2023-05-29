ساسي: سأعتزل في الزمالك وأرحب باللعب لأي فريق إلا الأهلي

نفى التونسي فرجاني ساسي، لاعب الزمالك السابق، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب تونس، مشددًا على أنه قد ينهي مسيرته باللعب للزمالك أو فريقه الأم الصفاقسي التونسي.

وقال فرجاني ساسي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: «لو اعتزلت لأعلنت ذلك مثل وهبي الخزري، ابتعادي عن منتخب تونس جاء بالتنسيق مع جلال القادري، مدرب نسور قرطاج، خاصة بعدما تعرض لانتقادات كبيرة أثرت عليه بالسلب».

وأضاف: «علي معلول يعد أحد أبناء الأهلي، ويشعر براحة كبيرة في القلعة الحمراء، مضيفا: "أتوقع أن يعتزل معلول داخل الأهلي أو الصفاقسي، وأنا سأعتزل في الزمالك أو الصفاقسي».

وتابع: «أحب الجماهير الزملكاوية بشكل خاص والمصرية عموما، والجماهير كانت تتواجد في فندق إقامة تونس خلال أمم أفريقيا 2019 ليلتقطون الصور التذكارية معي».

وكشف: «وكيلي أبلغني بوجود مفاوضات من بيراميدز للتعاقد معي قبل الرحيل عن الزمالك.. أرحب باللعب لأي فريق في مصر فيما عدا الأهلي، احتراما لجماهير الزمالك».

وأتم: «منتخب تونس حقق بعض الإيجابيات في مونديال قطر مثل الفوز على فرنسا، لكن لم يحقق هدفه بتجاوز دور المجموعات.. وأتمنى التتويج بكأس الأمم الإفريقية».