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أعداد جريدة الشروق
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اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب شمال الخليل

وفا
نشر في: الأربعاء 29 مايو 2024 - 11:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 مايو 2024 - 11:52 م

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، في مخيم العروب شمال الخليل.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على مدخل المخيم، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام صوب منازل المواطنين في شارع الشهيد عيد فضيلات داخل المخيم، ولم يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وعلى صعيد آخر، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجز تياسير شرق طوباس.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال أغلق الحاجز في كلا الاتجاهين، ومنع دخول المواطنين أو خروجهم عبر الحاجز، الذي يعتبر منفذاً أساسيا من مدن الضفة الغربية إلى الأغوار الشمالية.


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