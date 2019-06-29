افتتاح المؤتمر الأول لكلية التربية بالسادات تحت عنوان «التربية وتحديات القرن الـ21»



افتتح رئيس اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، ورئيس جامعة مدينة السادات بالمنوفية الدكتور أحمد بيومي، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية التربية بالسادات تحت عنوان (التربية وتحديات القرن الـ21)، والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع الجمعية العلمية لاتحاد كليات التربية ومعاهدها على مدار يومين.

وأوضح الدكتور بيومي - خلال افتتاح المؤتمر - أن المؤتمر يضم 6 محاور، هي: الفكر التربوي وتحديات القرن الحادي والعشرين، والإدارة التعليمية لعمليات التربية ودورها في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، والمناهج التعليمية ودورها في تنمية قدرات الإنسان، ومواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين والمعلم، وتنمية قدرات الإنسان لمواجهة التحديات، والتطورات التكنولوجية ودورها والأبعاد النفسية في مواجهة القرن الحادي والعشرين.

وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى تحليل عمليات التربية وأدوارها في ضوء طبيعة العصر الحالي في بدايات الـ21 وما تواجهه المجتمعات من تحديات تؤثر في بناء الإنسان في القرن الـ21 وتوجيه بعض الباحثين في مجالات التربية نحو بناء قدرات الإنسان للحفاظ على استمرارية المجتمعات وزيادة قدرتها على تحديات القرن الـ21، وكذلك الخروج بمجموعة من الحلول التي تسهم في مواجهة المشكلات التي تواجه النظم التعليمية في سبيل بناء قدرات الإنسان في مراحل التعليم المختلفة وبرامجه المتنوعة لتحديات القرن الـ21.