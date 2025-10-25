ترامب خلال توقفه في الدوحة: تميم من أعظم حكام العالم وقطر حليف عظيم لنا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تقديره لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مشيداً بقيادته ومكانته في المنطقة والعالم، ومؤكداً متانة علاقات التحالف بين البلدين، وذلك خلال لقاء جمعهما على متن طائرة الرئاسة الأمريكية أثناء توقفها في قاعدة العديد الجوية قرب الدوحة في طريقه إلى آسيا.



والتقى ترامب، مساء السبت، أمير دولة قطر، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، على متن طائرة الرئاسة الأمريكية خلال توقفها للتزود بالوقود في قاعدة العديد الجوية قرب الدوحة، وذلك أثناء توجهه في رحلة إلى آسيا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.



كما أعرب ترامب خلال اللقاء عن تقديره لأمير قطر، قائلاً إن الشيخ تميم "من الحكام العظماء ليس فقط في الشرق الأوسط بل في العالم، ويحظى بالحب والاحترام في بلاده"، مضيفاً: "إنك من الحكام القليلين الذين يحظون بكليهما".



و شكر ترامب رئيس الوزراء القطري، واصفاً إياه بأنه "صديق لكل العالم"، مشيراً إلى أن "قطر حليف عظيم لنا.. نحن حلفاء عظماء.. وهذان الرجلان عظيمان"، مؤكداً أن المنطقة "تحظى الآن بالسلام ونسعى للحفاظ عليه".

وأوضح ترامب أنه توقف لتموين الطائرة بالوقود، قائلا إنه شرف كبير لي أن استضيفكما هنا في الطائرة.

ورد أمير قطر بالقول: "نتمنى ذلك".