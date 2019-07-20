حماس: لا صفقة تبادل جديدة مع إسرائيل دون الإفراج عن محرري الصفقة السابقة

قالت حركة "حماس" اليوم الاثنين، إن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المحررين في صفقة تبادل أبرمتها مع إسرائيل عام 2011 "شرط للبدء في الحديث عن صفقة جديدة".

واعتبر الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، خلال اعتصام أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، أن إعادة اعتقال الأسرى المحررين "عربدة إسرائيلية وخرق لبنود الصفقة ونقض للضمانات، وتنكر للاتفاق الذي تم بالرعاية المصرية".

وجرى الاعتصام في الذكرى السادسة لاعتقال إسرائيل نحو 60 فلسطينيا من الضفة الغربية كان تم الإفراج عنهم بموجب صفقة تبادل أبرمتها مع حماس مقابل الجندي الإسرائيلي السابق جلعاد شاليط.

وتقول حماس إنها تحتجز حاليا في قطاع غزة أربعة إسرائيليين بينهم جنديان وترفض الكشف عن مصيرهم، مطالبة بإبرام صفقة تبادل جديدة مقابل أسرى فلسطينيين من أجل الإفراج عنهم.

وقال القانوع إن "المقاومة الفلسطينية تمتلك أوراقًا قوية للإفراج عن الأسرى في سجون إسرائيل وتستطيع أن تجبر الاحتلال للخضوع لمطالبها".

وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي مطالب بسرعة الإفراج عن الأسرى المحررين الذين تم اعتقالهم في صفقة وفاء الأحرار (التي تمت مقابل الإفراج عن جلعاد شاليط) والالتزام ببنود وضمانات الصفقة".

ودعا الناطق باسم حماس الوسيط المصري إلى التدخل والضغط على إسرائيل "من أجل إلزامها ببنود الصفقة والإفراج عن الأسرى الذين أُعيد اعتقالهم".