شيفيلد يونايتد يمدد استعارة حارس المرمى هيندرسون إلى الموسم المقبل

أكد نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين أن حارس مرماه دان هيندرسون سيظل في صفوف الفريق ، حتى نهاية الموسم المقبل ، على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد.وكان مقررا أن يعود هيندرسون /23 عاما/ إلى مانشستر يونايتد في 30 يونيو الحالي ولكنه سيظل في صفوف شيفيلد حتى نهاية الموسم المقبل بعد الاتفاق الي جرى بين الناديين.وذكر نادي شيفيلد يونايتد اليوم أيضا أن المهاجم الهولندي ريتشايرو زيفكوفيتش سيظل مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي الذي تم تمديده بسبب فترة التوقف الطويلة نتيجة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.وكان شيفيلد يونايتد حرص على تمديد عقد اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي الممتد وذلك خلال مناقشات دارت مع ناديه الأصلي وهو نادي تشانجتشون ياتاي الصيني.ووقع اللاعبون فيل جاجليكا وجاك رودويل وكيرون فريمان وليون كلارك وقعوا على تمديد عقودهم مع الفريق والتي كان مقررا أن تنتهي بنهاية الموسم الحالي.وفي المقابل ، عاد اللاعب مو بيسيتش إلى صفوف إيفرتون كما عاد رانوس ريتسوس إلى باير ليفركوزن الألماني.