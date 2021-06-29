 باكستان تسجل 735 إصابة جديدة بكورونا بحصيلة إجمالية 3ر956 ألف حالة - بوابة الشروق
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باكستان تسجل 735 إصابة جديدة بكورونا بحصيلة إجمالية 3ر956 ألف حالة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 8:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 8:58 ص

سجلت باكستان 735 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 956 ألفا و392 شخصا.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما نشرت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية، اليوم /الثلاثاء/ - بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 23 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 22 ألفا و254 حالة.
وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 901 ألف و985 حالة، بعدما تماثلت 784 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 32 ألفا و153 حالة.


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