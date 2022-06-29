المركز الثقافي الروسي ينظم حفلا فنيا بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

ينظم المركز الثقافي الروسي بالقاهرة حفلاً موسيقيًا بالتعاون مع معهد كونسرفتوار الإسكندرية، مساء بعد غد الخميس؛ للاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، وذلك بمقر المركز بالدقي.

وذكر المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا الحفل يأتي في إطار سلسلة الفعاليات الثقافية والفنية التي يقدمها المركز في موسمه الصيفي هذا العام، مشيرًا إلى أن برنامج الحفل يتضمن عزف مقطوعات موسيقية كلاسيكية لمواهب تتراوح أعمارها من 10 سنوات إلى 16 سنة على الآت البيانو، والفلوت، والكلارينت والفيولينه والفيولا والتشيللو، بمصاحبة البيانو سالي مجدي.

وفي هذا السياق، قال رئيس المركز الثقافي الروسي، مراد جاتين، إن الدعوة عامة لجميع الجمهور المصري لحضور الحفل؛ للاستمتاع بالأداء الموسيقي المتميز لفرقة معهد كونسرفتوار الإسكندرية وأداء المواهب الشابة.

وأعرب المايسترو شريف محيي الدين، عميد معهد كونسرفتوار الإسكندرية، عن سعادته لتقديم حفل فني في الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، التي تمثل عنوانًا لإرادة المصريين، مؤكدًا على حماس طلاب الكونسرفتوار بتقديم مواهبهم أمام جمهور القاهرة.