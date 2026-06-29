أعلن الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، نجاح جهود اللجنة المشكلة لفحص واقعة تداول مقطع فيديو رصد ظهور تمساح بمصرف قرية الحصافة التابعة لمركز شبين القناطر، في اصطياد التمساح باستخدام قارب داخل المصرف، وذلك بعد يومين من أعمال البحث والتمشيط المكثفة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، والعميد حسن جبر، ممثل الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية، والدكتور محمد ليله، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، والعمدة علاء شويته، عمدة الحصافة.

وأكد محافظ القليوبية، في بيان اليوم الاثنين، أن عملية اصطياد التمساح جاءت في إطار التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، عقب تنفيذ خطة بحث وتمشيط ميدانية استمرت على مدار يومين، وذلك تنفيذًا لتوجيهاته بسرعة التعامل مع الواقعة حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

ووجّه المحافظ الشكر والتقدير، إلى اللجنة المشكلة برئاسة الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، وعضوية إدارة المحميات الطبيعية بجهاز شئون البيئة، ورئيس فرع جهاز شئون البيئة بالقليوبية، وممثل فرع القاهرة الكبرى بجهاز شئون البيئة، ومدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام، ومديرية الطب البيطري، ومديرية الري والصرف، والإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية، والوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر، وكل الجهات المشاركة.

وثمن جهودهم وتعاونهم الذي أسفر عن نجاح المهمة وضبط التمساح في وقت قياسي، بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التمساح بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدًا استمرار التعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي بلاغات مماثلة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.