حبس المتهمة بسرقة مجوهرات الفنانة شيرين سيف النصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بسرقة شقة الفنانة شرين سيف النصر وسرقة مشغولات ذهبية قدرت ب400 الف جنيه.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الجيزة بلاغا من الفنانة شيرين سيف النصر، بسرقة مشغولات ذهبية خاصة بها من شقتها السكنية بدائرة القسم، ولم تتهم الفنانة أحد بسرقة مشغولاتها.

وبانتقال القوات الأمنية لمعاينة الشقة تبين سلامة جميع نوافذها وعدم وجود أي بعثرة بالشقة ما يدل على أن السارق قريب من الفنانة أو لديه نسخة من مفتاح الباب الخاص بالشقة.

وبالبحث والتحري من قبل مباحث الجيزة تبين أن وراء السرقة سيدة قريبة من الفنانة وأنها استغلت تواجدها بالشقة وغافلت الفنانة وسرقت محتوياتها الذهبية.

وبإعداد الأكمنة ألقي القبض على المتهمة، وبمواجتها أقرت بالسرقة، وأرشدت عن المسروقات وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.