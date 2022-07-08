مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين إثر انقلاب سيارة في ترعة بالبحيرة

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 5 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة قرية الملقة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وكان بين المصابين طفل، وانتشلت السيارة والمصابين، ونقلت لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، ونقل المصابون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تلقى إخطارا بسقوط سيارة ملاكي بترعة قرية الملقة التابعة لمركز كفر الدوار، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 5 أشخاص آخرين، ونقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى كفر الدوار لعمل الإسعافات الأولية وحفظ الجثة وتحرير محضر بالواقعة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارت الإسعاف، وقوات من الإنقاذ النهري وجرى استخراج السيارة وانتشل جثمان سيدة، و5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وجارٍ عمل اللازم.

وتبين وفاة ريهام عبدالجواد إدريس 45 عاما، ربة منزل، ومقيمة في الإسكندرية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى كفر الدوار العام وحرر المحضر اللازم.

أصيب كل من «محمد أحمد منيسي، 45 سنة، مهندس زراعي مقيم الإسكندرية، ومحمد محمد أحمد، 15 سنة، طالب مقيم الإسكندرية، وسلمى محمد أحمد، 5 سنوات، مقيمة بالإسكندرية، عبدالله محمد أحمد، 12 سنة، حمزة عمر محمد، 11 سنة».

ونقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وجرى رفع حطام السيارة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.