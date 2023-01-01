السعودية تطالب السويد بوقف الأعمال المستفزة لمشاعر المسلمين

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، لنظيرة السويدي توبياس بيلستروم ضرورة وقف الأعمال المستفزة لمشاعر المسلمين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، تلقى اتصالاً هاتفياً، يوم الجمعة، من وزير خارجية مملكة السويد توبياس بيلستروم.

‌وجدّد وزير الخارجية السعودي في بداية الاتصال، رفض المملكة العربية السعودية التام لكل المحاولات المسيئة للقرآن الكريم، ومطالبتها باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الأعمال المتطرفة التي تحاول النّيل من الكتب السماوية، وتستفز مشاعر المسلمين حول العالم.

وشدد الوزير السعودي خلال الاتصال، على أن تكرار حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم تساهم في تأجيج الكراهية، وتحد من جهود الحوار بين الشعوب والحضارات.

‌من جهته، أعرب وزير خارجية مملكة السويد عن إدانة بلاده واستنكارها لكل محاولات حرق نسخ من القرآن الكريم، معبراً عن أسفه العميق لما يرتكبه بعض الأشخاص في بلاده من استغلال صريح لدستور السويد بشأن حرية الرأي، مشدداً على أن بلاده تسعى إلى وقف كل الأعمال المسيئة للأديان والكتب السماوية.

وكان حادث حرق المصحف على يد مواطن من أصول عراقية يدعى سلوان موميكا، وكان بالأساس لاجئا عراقيا في السويد، أثار موجة غضب عارمة في العالم الإسلامي.