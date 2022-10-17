رئيس غرفة فنادق الإسكندرية: انتعاشة غير مسبوقة بفنادق الإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح تستمر حتى أكتوبر

• زيادة كبيرة فى الإيرادات ونسب الإشغالات.. والعرب والشرق الأقصى يتصدرون المشهد

• تفعيل بروتوكولات التعاون لإحياء البرامج المشتركة مع اليونان وقبرص مطلوب إنشاء خطوط بحرية ملاحية تربط بين العلمين والدول المطلة على البحر المتوسط

قالت الخبيرة السياحية حنان وفقى نائبة رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية ومطروح والبحيرة إن الموسم السياحى الصيفى الحالى يشهد انتعاشة غير مسبوقة لمناطق الإسكندرية والساحل الشمالى ومطروح حيث تتجاوز نسبة الإشغالات فى هذه المناطق 90% وبعضها يصل إلى 95% والبعض الآخر رفع لافتة «كامل العدد» خلال الموسم الحالى ووصلت إشغالاته إلى 100%. وتشير المؤشرات إلى أن نسب إشغال فنادق الساحل الشمالى والعلمين ومطروح اقتربت خلال الشهر الحالى من حاجز الـ 100% كما أن النسبة الكبرى من نزلاء فنادق الساحل الشمالى والعلمين هم من السياح العرب والأوروبيين.

وتوقعت حنان وفقى فى تصريحات لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن تستمر هذه الانتعاشة حتى شهر أكتوبر المقبل بسبب الارتفاع الكبير فى درجة الحرارة غير المسبوقة العديد من الدول العربية والأجنبية وهى فرصة للعديد من السائحين للهروب إلى مصر والاستمتاع بالجو المعتدل فى المناطق الساحلية. لافتة إلى أن الانتعاشة القوية التى تشهدها تلك المناطق لا تقتصر فقط على الارتفاع الكبير فى نسب الاشغالات الفندقية وإنما فى زيادة أسعار بيع المنتج السياحى المصرى وكذا التنوع الكبير فى الضيوف لأول مرة خاصة من الدول العربية والأوروبية وكذا دول الشرق الأقصى بعد أن كانت هذه المناطق مقتصرة فقط على المصريين وعدد قليل من السائحين العرب.

وأضافت نائبة رئيس غرفة الفنادق بالإسكندرية ومطروح أن مدينة العلمين الجديدة تعد أحد أسباب الانتعاشة الكبيرة لما تشهده من إقبال كبيرة نظرا لاستمرار انعقاد الأحداث الفنية والرياضية والاجتماعية بهذه المدينة الواعدة.

ونوهت بأن السائحين الراغبين فى قضاء وقت ممتع فى العلمين يفضلون قضاء بضعة أيام فى الإسكندرية أو الساحل الشمالى.. أى أن بداية الرحلة تكون مدينة العلمين ثم تجمع الإسكندرية أو الساحل الشمالى فى نهاية هذه الرحلة.

وطالبت الخبيرة السياحية حنان وفقى بضرورة ربط الساحل الشمالى ومطروح برحلات طيران مشتركة مع الدول المجاورة مثل اليونان وقبرص وكذا ضرورة إحياء تفعيل البروتكولات السياحية والبرامج المشتركة مع هاتين الدولتين التى تم توقيعها فى عام 2018 لزيادة الحركة السياحية الوافدة من الدول الأجنبية لمنطقة الساحل الشمالى ومطروح خاصة أن المسافة بينهما لا تتعدى سوى ساعات قليلة كما أن المقومات السياحية المتميزة التى تتمتع بها المنطقة متشابهة تماما مع نفس المقومات بل ربما تزيد عن هذه الدول.

وأشارت إلى أن يمكن للسائح الأمريكى الذى يزور قبرص أو اليونان أن يقضى أياما من رحلته فى منطقة الساحل الشمالى أو مطروح. وذكرت نائبة رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية ومطروح والبحيرة إن متوسط نسب إشغال فنادق الإسكندرية خلال شهر يوليو الحالى تراوحت ما بين 80 و85%، فيما بلغت نسب إشغال فنادق الساحل الشمالى خلال ذات الشهر أكثر من 95%، وهى ذات النسبة بفنادق محافظة مطروح.

ولفتت إلى أن أعداد كبيرة من المتواجدين بفنادق تلك المنطقة هم من السياح الإماراتيين والكازاخيين، موضحة أن كازاخستان وللمرة الأولى هذا العام تنظم رحلات أسبوعية منتظمة إلى الساحل الشمالى وإلى مطروح.

وأضافت أن غالبية الفنادق فئة نجمة ونجمتين و3 نجوم بالإسكندرية سجلت نسب إشغال اقتربت من 100% خلال شهر يوليو الحالى.. لافتة إلى أن فنادق الـ 4 و5 نجوم تراوحت ما بين 75 و80%..مشيرة إلى أن السمة المميزة لفنادق عروس البحر المتوسط خلال فصل الصيف الحالى هو وجود أعداد جيدة من السياح غير المصريين سواء كانوا عربا أو أجانب.

وقالت حنان وفقى إنه للمرة الأولى فى الإسكندرية التى تصل فيها نسب النزلاء الأجانب والعرب بفنادق فئة 4 و5 نجوم خلال شهر يوليو الحالى لأكثر من 60% من إجمالى النزلاء بها.. لافتة إلى أن نسب وجود المصريين بالمنشآت الفندقية فئة نجمة ونجمتين و3 نجوم بالإسكندرية بلغ أكثر من 90%.

وأضافت أن نسب إشغال فنادق النجمة والنجمتين والـ 3 نجوم بالإسكندرية منذ بداية الشهر الحالى وحتى الآن تجاوزت الـ95%، فيما تراوحت نسب إشغال فنادق فئة 4 و5 نجوم ما بين 75 و80% لافتة إلى أن تلك النسب تبدو جيدة جدا خلال تلك الفترة من العام. وأشارت إلى إن مدينة العلمين الجديدة تشهد زيادة كبيرة فى أعداد السائحين القادمين من الدول العربية ولأول مرة زيادة معدلات السياحة الأوروبية لمنطقة الساحل الشمالى بشكل عام خاصة السائحين القادمين من دول إيطاليا والتشيك وصربيا وجنسيات أخرى.

وأضافت أن اهتمام الدولة بمدينة العلمين بشكل خاص ومنطقة الساحل الشمالى بشكل عام، وما يحدث من تطوير فى مدينة العملين الجديدة وانطلاق مهرجان العلمين ساهم فى اهتمام السائح الأوروبى بزيارة الساحل الشمالى، خاصة أن الساحل الشمالى المصرى من أجمل الشواطئ على البحر المتوسط.. وتابعت إن القادمين من دول الخليج النسبة الأكبر وزيادة الأعداد الأسبوع تلو الآخر، ولأول مرة تشهد منطقة الساحل الشمال سائحين أوروبيين ومن دول إيطاليا والتشيك وصربيا وجنسيات أخرى لم تقصد هذه المنطقة من قبل.

وأكدت على ضرورة تشغيل مطار العلمين ومطروح طوال العام لأنه لا سياحة بدون طيران وهذا سيجعل العلمين الجديدة والساحل الشمالى مقصد سياحى نابض بالحياة طوال العام خاصة وجود أسعار مناسبة.

كما طالبت بضرروة تنشيط وتشغيل خطوط بحرية أغلب اوقات العام من العلمين ومطروح إلى إيطاليا واليونان وقبرص والجنسيات الأخرى المطلة على البحر المتوسط وهذا يمكننا من تسويق العلمين وآثارها التاريخية وكذلك مطروح.