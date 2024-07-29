 واشنطن بوست: إيلون ماسك يحث المليارديرات على تشجيع أصدقائهم للتصويت لترامب - بوابة الشروق
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واشنطن بوست: إيلون ماسك يحث المليارديرات على تشجيع أصدقائهم للتصويت لترامب

وكالات
نشر في: الإثنين 29 يوليه 2024 - 7:25 م | آخر تحديث: الإثنين 29 يوليه 2024 - 7:25 م

طلب رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، في حدث استضافه الملياردير نيلسون فينجر من المليارديرات الآخرين تشجيع أصدقائهم على التصويت لصالح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ووفق صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، طلب ماسك من الحاضرين تشجيع أصدقائهم على التصويت لترامب".

وبحسب مصدر الصحيفة، فإن ماسك كان "غاضبا" بسبب مواقف الديمقراطيين من القضايا الاجتماعية.

في وقت سابق، وصف ماسك الحزب الديمقراطي الأمريكي بأنه مركز معاداة لأمريكا، وصرح ب أن الديمقراطيين يخافون من ترامب لأنه " ليس دمية"، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وقبل أيام، وصف ماسك المرشحة الجديدة لمنصب رئيس البيت الأبيض كامالا هاريس بـ"الدمية" في يد ألكسندر سوروس، نجل الملياردير الأمريكي جورج سوروس.


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