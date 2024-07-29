قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وصباح اليوم الإثنين، 15 فلسطينيا على الأقل من الضّفة بينهم أسرى سابقون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا)، إن "قوات الاحتلال أخضعت أكثر من 30 مواطنا لتحقيق ميداني في مخيم الدهيشة، وأفرجت عن غالبيتهم لاحقا، كما نفذت عمليات تخريب وتدمير لأكثر من 20 منزلا".

وأشار البيان إلى أن "حصيلة الاعتقالات في الضفة ارتفعت منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى نحو 9855، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".