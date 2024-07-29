انطلاق فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية بتونس

انطلقت، اليوم الاثنين، فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية التونسية، المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر المقبل.

وتستمر فترة قبول الترشحات، حتى يوم 6 المقبل.

وبحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، محمد التليلي المنصري، لوكالة "سبوتنيك" الروسية فان "الهيئة قبلت حتى الآن ملف ترشح وحيد، فيما رفضت 3 ملفات ترشح بسبب عدم توفرها لتزكيات شعبية أو نيابية، إذ تشترط الهيئة على الأقل 100 تزكية شعبية أو تزكيتين من برلمانيين عند تقديم الملف بصفة أولية".

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أفادت في بيان، أمس، أنه "لا يُسمح بدخول فضاء إيداع الترشحات إلا للمرشح الحاصل على استمارة التزكية شخصيا، أو من ينوبه بمقتضى توكيل قانوني مصحوبا بملف ترشحه كاملا، أو الصحفيين والملاحظين بعد الحصول ببطاقة الاعتماد، وذلك لدواع تنظيمية".

وفي مطلع الشهر الجاري، حدد الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الأحد 6 أكتوبر موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.