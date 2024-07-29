محكمة أوروبية: على شركات التأمين تعويض المسافرين الذين ألغوا رحلاتهم بسبب كوفيد

قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الاثنين، بأنه يتعين على شركات التأمين على وكالات السفر التي أعلنت إفلاسها تعويض المسافرين الذين ألغوا رحلاتهم خلال جائحة كورونا "بسبب ظروف استثنائية ولا يمكن تجنبها".

وجاء في الحكم أن المحكمة قضت بأن التأمين المقدم لحماية المسافرين من تداعيات إفلاس وكالات السفر "ينطبق أيضا عندما يلغي مسافر رحلة بسبب ظروف استثنائية ولا يمكن تجنبها، وفي أعقاب هذا الإلغاء، يصبح المنظم مفلسا".

وتتعلق القضية بمسافرين من النمسا وبلجيكا، ألغوا خلال عام 2020 عطلتهم إلى جران كاناريا وجمهورية الدومينيكان بسبب جائحة كورونا.

وبعد ذلك أفلست وكالات السفر. ورفضت شركات التأمين دفع أموال، قائلة إنها مسئولة عن الرحلات الملغاة بسبب توقف وكالة السفر عن العمل، وليس الرحلات التي ألغاها المسافرون أنفسهم.

ووفقا للحكم، فإن القضاة قالوا إنه لا يوجد "سبب" لمعاملة شركات التأمين للأشخاص الذين ألغوا رحلاتهم بسبب "ظروف استثنائية ولا يمكن تجنبها" بصورة مختلفة عن الأشخاص الذين تم إلغاء سفرهم بسبب انهيار وكالة السفر.