 مونزا الإيطالي يقترب من التعاقد مع حارس ريال مدريد السابق - بوابة الشروق
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مونزا الإيطالي يقترب من التعاقد مع حارس ريال مدريد السابق

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 29 يوليه 2024 - 11:15 م | آخر تحديث: الإثنين 29 يوليه 2024 - 11:15 م

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي مونزا الإيطالي من التعاقد مع الحارس كيلور نافاس خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن النادي الإيطالي في محادثات متقدمة مع الحارس الكوستاريكي، للظفر بخدماته خلال الصيف الحالي.

ويعد اللاعب حرًا بعد نهاية تعاقده مع ناديه السابق باريس سان جيرمان، ولم يتم التجديد له من قبل النادي الفرنسي.

وحرس كيلور نافاس مرمى باريس سان جيرمان خلال الفترة الماضية، بعدما انتقل له من ريال مدريد الإسباني.

وتعد فترة انضمام الحارس الكوستاريكي لريال مدريد هي الأبرز في مسيرته، إذ قدم اللاعب مستويات مميزة مع «الميرنجي» وتوج بالعديد من البطولات.

ويأمل فريق مونزا في التعاقد مع الحارس بسبب خبراته في اللعب الأوروبي، من أجل تقديم مستويات جيدة خلال منافسات الدوري الإيطالي الموسم المقبل.


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