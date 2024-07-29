قالت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك أمطارًا صيفية بدأت تتساقط على بعض المناطق في أقصى جنوب البلاد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن هناك فرصًا لهطول أمطار على جنوب سلاسل البحر الأحمر وبعض المناطق من جنوب الصعيد مثل أسوان والأقصر، وتكون بين خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون رعدية، كما أنها يمكن أن تصل لحد السيول.

وأشارت إلى أن الأمطار ستبدأ يوم الأربعاء المقبل، على أن تستمر على مدار الأسبوع المقبل، في حين تختف كمياتها من منطقة لأخرى.

وأوضحت أن مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى تشهد أجواء صيفية بشكل كبير.

وأفادت بأن قيم درجات الحرارة في الفترة الحالية تعتبر في معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، والتي تتراوح بين 36 و37 درجة مئوية.

وأشارت إلى الارتفاع في نسب الرطوبة، ما يؤدي للإحساس بقيم درجات حرارة أعلى، حيث تكون المحسوسة 38 أو 39 درجة مئوية.

ولفتت إلى أن أجواء المناطق الشمالية حاليا شديدة الحرارة رطبة في فترة النهار، وتكون مائلة للحرارة رطبة خلال فترات الليل.