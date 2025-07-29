مصرع 18 مهاجرا وفقد 50 بعد غرق قارب قبالة شرق ليبيا

قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن تقارير، إن 18 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم ولا يزال 50 آخرون في عداد المفقودين في حادث غرق قارب قبالة مدينة طبرق في شرق ليبيا خلال مطلع الأسبوع.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، أنَّه جرى العثور على عشرة ناجين حتى الآن.

ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011، أصبحت ليبيا دولة عبور للمهاجرين الفارين من الحروب والفقر إلى أوروبا عبر الصحراء وعبر البحر المتوسط، وفق وكالة رويترز.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة: «تُعد هذه المأساة الأحدث تذكيرا صارخا بالمخاطر المميتة التي يُجبر الناس على خوضها بحثا عن الأمان والفرص».

وأضافت: «لا تزال ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين واللاجئين، حيث يواجه الكثير منهم الاستغلال والإيذاء ورحلات تُهدد حياتهم».