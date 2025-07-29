الكويت: نرحب بالخطوات الدولية بشأن الاعتراف الكامل بدولة فلسطين

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قال وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، اليوم، إن بلاده ترفض كافة السياسات التي تؤخر جهود حل الدولتين.

وأضاف اليحيا في كلمته خلال مؤتمر حل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة برئاسة السعودية وفرنسا والمنعقد في نيويورك: "نؤكد على الاعتراف الكامل بدولة فلسطين، ونرحب بالخطوات الدولية بهذا الشأن"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وطالب بالوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف استهداف المدنيين والبنية التحتية.

كما طالب بفتح جميع المعابر بشكل دائم وغير مشروط بما يضمن تدفق المساعدات، ورفض كافة أشكال التهجير القسري.