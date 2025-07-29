وفد حماس المفاوض يغادر الدوحة إلى تركيا

غادر وفد حركة حماس المفاوض، اليوم الثلاثاء العاصمة القطرية الدوحة متوجها إلى تركيا بهدف بحث آخر التطورات.

جاء ذلك بعد تعثر المفاوضات مع إسرائيل حول وقف لإطلاق النار في غزة، حسبما أفاد مسئول في الحركة لوكالة فرانس برس.

وقال المسئول إن وفدا قياديا من حركة حماس برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة غادر الدوحة متجها إلى إسطنبول، حيث يجري الوفد الذي يضم أيضا كافة أعضاء وفد حماس المفاوض برئاسة خليل الحية، عدة لقاءات مع المسئولين الأتراك حول آخر تطورات مفاوضات الهدنة التي توقفت الأسبوع الماضي.

وجرت مفاوضات غير مباشرة لأكثر من أسبوعين بين وفد اسرائيلي وآخر من حماس برعاية الوسطاء، في محاولة للتوصل إلى هدنة في غزة والإفراج عن المحتجزين بعد نحو 22 شهرا على اندلاع الحرب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح يوم الجمعة بأن حماس لا تريد اتفاقا.

وكان موفد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف قد أكد يوم الخميس فشل المفاوضات مشككا في نوايا حماس.

وقال العضو في المكتب السياسي لحماس باسم نعيم، الجمعة، إن آخر المفاوضات تناولت تفاصيل انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة.

وذكر مسئولون آخرون في الحركة أنّهم فوجئوا بالتصريحات الأمريكية مؤكدين أن المفاوضات كانت تحرز تقدما.