مصادر دبلوماسية لـ«الشروق»: اتجاه لتأجيل اجتماع المجموعة الرباعية بشأن السودان

علمت "الشروق" من مصادر دبلوماسية مطلعة أن هناك اتجاه لتأجيل اجتماع للمجموعة الرباعية بشأن السودان، كان مقررا عقده في العاصمة الأمريكية واشنطن بحضور وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات.

ونفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، في تصريحات لـ"الشروق"، قبل أيام، الأنباء المتداولة بشأن توسعة الرباعية في المرحلة الراهنة ومشاركة كل من "قطر، وبريطانيا".

وأوضحت المصادر أن هذا الأمر يجب أن يخضع أولاً للتشاور بين الدول أعضاء الرباعية، مشيرة إلى أن الهدف الحالي للرباعية هو عدم إغراق المشهد بإشراك عدد كبير من الدول والاكتفاء بالدول المعنية بالأزمة السودانية في الوقت الحالي.

وقبل يومين، أعلن ائتلاف سوداني بقيادة ميليشيا الدعم السريع، تشكيل حكومة موازية، برئاسة محمد حسن التعايشي، كما يرأس قائد ميليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، المجلس الرئاسي في الحكومة الموازية.

واعتبر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد الركن نبيل عبدالله إن حكومة المليشيا المزعومة تمثيلية سمجة لخليط مشوه من الجهلة والعملاء ومجرمي الحرب.

وأضاف عبدالله في بيان على حساب الجيش السوداني الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنها "محاولة بائسة لشرعنة مشروعهم الإجرامي ولتمرير أجندة من يدعمونهم من الخارج، لكن ستتبدد أحلامهم وأوهام من يدعمونهم بإذن الله".