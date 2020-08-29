المتظاهرون ضد إجراءات كورونا يحتشدون على سلم البرلمان الألماني

اخترق المتظاهرون الذين يحتجون على إجراءات السلطات الألمانية لمكافحة جائحة كورونا، مساء اليوم السبت، حاجزًا أمام مبنى الرايخستاج، وهو مبنى البرلمان الألماني في العاصمة برلين.

وأفاد مراسل محلي لوكالة الأنباء الألمانية، أنهم اقتحموا السلم، وصعدوا عليه، ودفع أفراد الشرطة المتظاهرين إلى الخلف، واستخدموا رذاذ الفلفل في مواجهتهم كما وقعت مشاجرات.

وكان حشد من الأشخاص تجمع عند المبنى ورفع المشاركون فيه أيضا أعلام الإمبراطورية الألمانية، ذات الألوان الأسود والأبيض والأحمر، التي كانت سائدة زمن الإمبراطورية.

وفضت الشرطة المظاهرة فيما بعد، وطهرت المكان أمام المبنى التاريخي الكبير، ودفعت بالمتظاهرين بعيدًا.

وأعلن عضو مجلس الشيوخ المسئول عن الداخلية في ولاية برلين، أندرياس جيزل، أن حراس السفارة تعرضوا للرشق بالحجارة والزجاجات الفارغة، من جانب حشد شارك فيه حوالي ثلاثة آلاف شخص، ممن يطلقون على أنفسهم مواطنو الرايخ، ومن المتطرفين اليمينيين.

وألقت الشرطة القبض إجمالا على 300 شخص، منهم 200 شخص أمام السفارة الروسية وحدها.