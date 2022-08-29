وزير المالية ينفي إصدار قرار حكومي خلال 72 ساعة لحل أزمة الدولار في مصر

نفى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الأخبار المتداولة حول تصريحه بإصدار قرار حكومي خلال 72 ساعة لحل أزمة الدولار في مصر، قائلًا إن الوزارة تواصلت مع وسيلة الإعلام التي روجت للتصريح الخاطئ.



وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أنه لم يقل هذا الكلام على الإطلاق، موضحًا أنه صرح خلال مؤتمر صحفي اليوم بالإعلان عن إجراءات، خلال 72 ساعة، لتخفيف أزمة تكدس البضائع في الموانئ وليس الدولار.



وأوضح أن وزارة المالية، بالتعاون مع وزارات النقل والتجارة والصناعة والبنك المركزي، تعلن عن إجراءات للتخفيف من حدة أزمة تكدس البضائع في الموانئ، رافضًا الإفصاح عن مزيد من التفاصيل عن الموضوع في الوقت الراهن.



وأكد وزير المالية، أن الوزارة تدير حتى الآن الأزمة، وتوفر احتياجات الدولة المصرية من القمح والسلع الغذائية والأدوية ومستلزمات المصانع، وسداد التزامات الدولة من الديون وفوائد الديون في مواعيدها، وكذلك الأموال الساخنة.



وأشار إلى أن الجزء المتأثر بالوضع هو «الواردات المصرية»، مضيفًا: «خلال الفترة المقبلة الأمور تعود لنصابها، نوفر احتياجات المصانع وفقًا للأولويات، وسنرى أن الأمور تسير في اتجاه إيجابي، خلال الفترة المقبلة».