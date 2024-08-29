 وزير الدفاع الإسرائيلي يقر خطة للجيش لتشديد الإجراءات في المستوطنات الجنوبية والشمالية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الدفاع الإسرائيلي يقر خطة للجيش لتشديد الإجراءات في المستوطنات الجنوبية والشمالية

وكالات
نشر في: الخميس 29 أغسطس 2024 - 5:46 م | آخر تحديث: الخميس 29 أغسطس 2024 - 5:46 م

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الخميس، عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قوله إنه وافق على خطة للجيش بدءا من الأسبوع المقبل لتشديد الإجراءات في المستوطنات الجنوبية والشمالية.

وقال جالانت: "سنزيد انتشار القوات في المستوطنات الشمالية والجنوبية لتأمين تنقلات طلاب المدارس".

وفجر الأربعاء، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة ومتواصلة في محافظات طولكرم وجنين وطوباس شمال الضفة، هي الأوسع منذ عام 2002، وأسفرت عن استشها 17 فلسطينيا وإصابة آخرين، فضلا عن تدمير عدد من المنازل والبنى التحتية.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر، صعَّد جيش الاحتلال اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس، مما أسفر عن استشهاد 670 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، وإصابة أكثر من 5 آلاف و400، واعتقل ما يزيد على 10 آلاف.

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